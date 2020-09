JK Rowling manda a sus seguidores a tienda que vende mercancía transfóbica

Reino Unido.- JK Rowling se ve envuelta en otra fila de transfobia después de que dirigió a los fanáticos a un sitio web que vende insignias y calcomanías que dicen 'las mujeres trans son hombres'.

La autora, de 55 años, pareció apuntar a sus críticos ayer, tuiteando una fotografía de ella con una camiseta estampada con el lema: "Esta bruja no arde".

Ella siguió su mensaje con un enlace al Taller de Wild Womyn, escribiendo: 'Si eres (o conoces) una bruja que quiere uno de estos, no compres a los oportunistas cínicos'.

Los críticos furiosos se apresuraron a señalar que el sitio web vende una serie de otros artículos que consideran 'transfóbicos', y los usuarios comparten imágenes de insignias que dicen 'que se jodan tus pronombres' y 'el activismo trans es misoginia'.

Wild Womyn Workshop, que tiene una categoría dedicada a artículos 'críticos de género', también vende una insignia que dice 'los hombres muertos no violan' junto con calcomanías que dicen que 'la transideología borra a las mujeres'.

If you are (or know) a witch who wants one of these, don't buy from cynical chancers. I got my T-shirt from @Wild_Womyn #supportwomenrunbusinesses