Jimmy Butler ¿cortejando a Selena Gómez? La estrella del Heat hace su "luchita" con la cantante

Recientemente han surgido rumores que vinculan sentimentalmente a la superestrella del Miami Heat Jimmy Butler, y a la actriz y cantante Selena Gómez.

Este rumor ha ido en aumento, luego de que según reportes de E! News, la pareja ha salido en varias ocasiones, siendo un restaurante en Nueva York la última vez que se les vio juntos.

Según la fuente, Selena recibió la invitación por parte de Jimmy para salir a cenar, y a partir de ahí, Butler la ha cortejado.

La ex de Justin Bieber considera al basquetbolista como "un buen tipo" y, de acuerdo a la información del tabloide, "está abierta a dejarse llevar y ver hasta dónde pueden llegar las cosas".

Selena saltó a la fama por la serie Los Hechiceros de Waverly Place, y ha hecho una carrera como actriz y cantante; además ha sido pareja sentimental de los también cantentes Justin Bieber y The Weeknd.

Por su parte, Jimmy Butler ha mantenido su vida privada como lo que es, y poco o nada se sabe de él fuera de la duela de baloncesto.

