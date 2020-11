"¡Looooosseer!", Jim Carrey cita a "Ace Ventura" para burlarse de Trump

ESTADOS UNIDOS.- El programa "Saturday Night Live" no tardó en presentar su versión cómica de los resultados de las elecciones presidenciales, donde Donald Trump fue objeto de burlas por su derrota.

En el episodio además de aparecer Alec Baldwin, como Donald Trump, dando un discurso para después tocar el piano y cantar tristemente 'Macho Man', de Village People, una de las favoritas de los últimos mítines de campaña del presidente.

Let's check in on the president's concession speech. pic.twitter.com/3If4UzQeXw