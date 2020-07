Johnny Depp revela que le dio mariguana a su hija a sus 13 años

Estados Unidos.- Tras el reencuentro de Johnny Depp y Amber Heard en la corte, la paternidad del actor estadounidense fue puesta en duda durante su demanda por difamación en contra del periódico británico The Sun.

Durante el interrogatorio la abogada Sasha Wass cuestionó a Depp en torno a su adicción a la mariguana durante el breve matrimonio con Amber Heard. A lo que Johnny contestó que le era de mucha ayuda para poder conciliar el sueño y lidiar con el estrés.

Sin embargo, uno de los factores que más llamó la atención fue el hecho de que el actor de 57 años aceptó que cuando su hija de 13 años él fue quien inició a su hija en el consumo de enervantes, pues le proporcionó mariguana.

Actualmente, la hija de la estrella de Hollywood, Lily Rose Depp tiene 21 años de edad.

"Escucha corazón, si estás en una fiesta y alguien te pone en la mano un cigarrillo de mariguana, tómalo y dáselo a la persona de al lado... no experimentes con drogas con gente que no conoces"

"Por favor dame el honor de venir conmigo cuando tu estés lista, cuando tu realmente sientas que estés lista, porque no quiero que tu primer experiencia en este mundo sea con gente que no conoces, tomando cosas que no conoces, sabes que no puedo confiar, así que es un problema de seguridad".