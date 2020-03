Jessica Díaz, plena en todos los aspectos

La etapa que vive ahora Jessica Díaz sin duda es una de las mejores, ya que profesionalmente se encuentra ejerciendo sus dos pasiones: la actuación y la música con la telenovela Como Tú no Hay Dos; pero además en el aspecto personal la artista no podría estar más contenta, pues confirmó que mantiene una relación con José Ron.

´´Estoy en una etapa de mi vida y en mi carrera en la que me siento realizada. Siento que es un parteaguas este proyecto, hay un antes y un después porque puedo combinar las dos cosas que más amo, que son la actuación y la música. Es un sueño cumplido´´, declaró la originaria de Culiacán.

Díaz reveló que en un inicio estaba planeado que la canción de la novela fuera únicamente para su personaje, pero ella apostó a lo grande. ´´Ambicioné y se logró. La compusimos pensando en el tema principal, no en Tina (su papel), te soy honesta´´, contó la cantante, quien se dijo agradecida por el hecho de que el productor eligió su melodía y no la de un artista ya consolidado.

En Como Tú no hay Dos, que pasa por Las Estrellas, la actriz interpreta a Ernestina Rebolledo, una bailarina de ballet que tras un accidente abandona su profesión y por necesidad acaba trabajando en un centro nocturno, lo cual Jessica piensa es el caso de muchas mujeres que desempeñan dicha labor. ´´Yo soy de las personas que dice que no hay que juzgar porque no sabes qué hay detrás, hay veces que las circunstancias te orillan a eso´´, aseveró.

Por otra parte, tras compartir en sus redes sociales muchas publicaciones en las que aparece junto a José Ron, la actriz finalmente confirmó que sí son pareja. ´´Estamos juntos, estamos en una etapa muy bonita donde los dos estamos creciendo mucho laboralmente, nos apoyamos en nuestros sueños y está increíble´´, expresó.

Díaz admitió estar sorprendida con la vida, pues lo que había entre ella y el tapatío, con quien trabajó en Simplemente María, sólo era una linda amistad. ´´Éramos amigos hace cinco años, pero amiguísimos, y míranos ahorita compartiendo sueños´´, comentó.