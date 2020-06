Jessica Alba de vuelta a la acción de la mano de Netflix

California.- La actriz californiana, que vuelve al cine de acción de la mano de Netflix, compagina desde hace años la interpretación con su faceta empresarial y familiar. Pero mucho antes de alcanzar la fama y ser el rostro reconocido en Hollywood que es hoy en día, la estrella decidió dar un salto al vacío y apostar todo por su sueño de ser actriz.

"Tenía grandes sueños. Estaba muy centrada desde una edad muy temprana. Odiaba el colegio. No tenía amigos. No podía esperar para irme", dijo la actriz a la revista Hello!; Jessica se centró en su preparación para los escenarios y acudió a escuelas de interpretación.

Su primera aparición en la pantalla grande fue en la película Camp nowhere, estrenada en 1994, cuando Alba entraba en la adolescencia. Desde su debut, la actriz participó en otros títulos durante la década de los noventa como Flipper o Venus Rising. Pero su gran oportunidad llegó en 2003 con el drama Honey, en la que interpretaba a una coreógrafa a la que su mentor amenazaba con ponerla en una lista negra si no accedía acostarse con él.

A partir de esos proyectos, ha formado parte del cartel de casi 30 películas, entre las que se encuentran Sin City, The fantastic four, The killer inside me o The englishman, por mencionar algunas.

Actualmente protagoniza y produce su próximo filme de acción, titulado Trigger Warning, una película de la plataforma Netflix. En la cinta Jessica hará el papel de una veterana militar con diversos traumas, quien deberá enfrentarse a una nueva realidad, cuando hereda el bar de su abuelo, e investiga y descubre las inesperadas causas de la muerte de su pariente.

Además, también será la presentadora de una serie documental en Disney+, de la que aún no se han compartido más detalles.