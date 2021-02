Jesse Plemons protagonizará la nueva película de Martin Scorsese

El actor se une a Leonardo DiCaprio y Roberto De Niro "Killers of the flower Moon" de Apple plus.

Luego del éxito del irlandés en Netflix, tal parece que el reconocido director ha decidido mudar su cinematografía a las plataformas, aunque no está de acuerdo con muchos detalles en comparación con la pantalla grande.

Basada en hechos reales y en la novela de David Grann, la película Killers of the Flower Moon se ambienta en la década de 1920 en Oklahoma, donde el agente del FBI Tom White investiga una serie de brutales asesinatos de miembros de la rica nación petrolera Osage, unos crímenes que se conocieron como el Reino del terror.

Aunque originalmente Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood, Don't Look Up) iba a protagonizar la película Killers of the flower Moon, finalmente será Jesse Plemons (Breaking Bad, El Irlandés) quien interprete a Tom White en la cinta de Scorsese.

Quedando DiCaprio en un papel secundario interpretando a Ernest Burkhart, sobrino de un poderoso ranchero local al que encarnará Robert De Niro (En guerra con mi abuelo, El Irlandés). Junto a ellos también estará la actriz Lily Gladstone (Freeland, First Cow), quien interpreta a Mollie Burkhart, la mujer del personaje de DiCaprio.

La película Killers of the Flower Moon arrancará su rodaje en mayo de 2021, teniendo su fecha de estreno prevista para finales de este año.