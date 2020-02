Jersey Boys, un musical para recordar

El musical que causó sensación en Broadway, y que después fue llevado en una versión modificada a la pantalla grande por Clint Eastwood, llegó el jueves al escenario del Showcenter Complex.

La trama, narra la historia de la afamada banda de rock de los 60´s contada desde la perspectiva de cada uno de sus integrantes al estilo documental. Y mientras el público es testigo del ascenso del grupo, su trastocadas relaciones familiares, los roces con la ley, su ingreso a prisión, y un par de tragedias que los marcan; suena el vertiginoso soundtrack que marcó la historia musical de la agrupación

Clásicos como Sherry, Big Girls Don´t Cry, Walk Like a Man, December, 1963 (Oh, What a Night), Can´t Take My Eyes off You, son sólo algunas de las piezas que interpretan con maestría Eric Chambliss, Corey Greenan, Jon Hacker y Michael Milton, los actores que dan vida a los músicos.

La breve temporada del musical ofrecerá tres funciones más, dos programadas para hoy, a las 14:00 y 20:30 horas, y mañana se despiden de los regios a las 14:00 horas. Para ser parte de esta experiencia musical-emocional, aún hay boletos disponibles en taquillas del recinto de espectáculos, y a través del sitio de venta en línea SuperBoletos