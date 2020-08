Captan a Jennifer Garner y Bradley Cooper juntos en la playa ¿la nueva pareja de Hollywood?

Estados Unidos.- Los paparazzis captaron a Jennifer Garner y Bradley Cooper conviviendo juntos en la playa en Malibú, desatando los rumores de una posible relación amorosa.

Las fotografías que ya circulan en Internet muestran a la actriz Jennifer Garner conviviendo junto al protagonista de A Star Is Born, Bradley Cooper y su hija.

De acuerdo con el portal TMZ, la pareja de famosos de Hollywood acudieron a la playa la tarde del miércoles junto a la pequeña Lea De Seine Shayk Cooper, convivencia que no pasó desapercibida para los paparazzis.

Bradley Cooper & Jennifer Garner

were seen together enjoying a nice beach day in Malibu on Wednesday!?? pic.twitter.com/8RghDMkfwd