Jennifer Aniston presume su escultural figura en playas mexicanas

En redes sociales se hicieron virales fotografías de Jennifer Aniston luciendo tremendo bikini en Tulum.

Las imágenes fueron captadas durante sus vacaciones en Tulum en Quintana Roo.

Reconocida como una de las mejores actrices de Hollywood, Jennifer de 50 años recibió el 2020 en las playas costeras de México.

La actriz de Friends fue captada mientras tomaba el sol y vestía un bikini triangular de dos piezas en color negro.

Jennifer fue nominada a un Globo de Oro por su papel en The Morning Show de Apple TV Plus este próximo domingo en Los Ángeles.

