'Jeepers Creepers Renace', la cuarta película del demonio llega este año

"Jeepers Creepers: Reborn", la cuarta entrega de la franquicia de terror de larga duración, ha vendido los derechos de distribución mundial a Screen Media.

El estudio planea lanzar la película en Norteamérica en el otoño de 2021. Screen Media lanzó anteriormente "Jeepers Creepers 3".

La última entrega de la serie es del director Timo Vuorensola, quien anteriormente supervisó las películas de "Iron Sky". Es parte de la nueva trilogía planificada. La película está escrita por Sean Michael Argo ("Iconoclast") y producida por Jake Seal ("Quantum of Solace") de Orwo Studios & Black Hangar Studios y Michael Ohoven ("The Devil's Rejects") de Infinity Films.

Seth Needle, vicepresidente senior de adquisiciones y coproducciones globales de Screen Media, es productor ejecutivo en nombre de la empresa.

La película se desarrolla cuando el festival Horror Hound celebra su primer evento en Louisiana, donde atrae a cientos de geeks, fanáticos del terror y fanáticos del horror de todas partes. Entre ellos se encuentra el fanboy Chase y su novia Laine, que se ve obligada a acompañarlos en el viaje.

Pero a medida que se acerca el evento, Laine comienza a experimentar premoniciones inexplicables y visiones perturbadoras asociadas con el pasado de la ciudad y, en particular, la leyenda local / mito urbano The Creeper.

A medida que llega el festival y el entretenimiento empapado de sangre se convierte en un frenesí, Laine cree que algo sobrenatural ha sido convocado ... y que ella está en el centro de todo ".

"Jeepers Creepers: Reborn" se rodó en Orwo Studios & Black Hangar Studios y en locaciones en Jackson, Luisiana, en diciembre y enero. Actualmente se encuentra en postproducción. El ejecutivo creativo de Screen Media, Conor McAdam, se desempeña como productor asociado.

"A pesar de lo emocionados que estamos, sabemos que los fanáticos estarán aún más emocionados (y relajados) de regresar al mundo de Creeper, ahora con una visión mucho más aterradora del director Timo Vuorensola, quien es el complemento perfecto para reiniciar esta franquicia, ", Dijo Screen Media en un comunicado.

El acuerdo fue negociado por Needle for Screen Media con Seal en nombre de la producción.

También se desempeñan como productores ejecutivos Jamie R. Thompson, Terry Bird, David Nagelberg, Danny Zamost, Michael Musante, Lee Broda, Matthew Kurtain, Karey Kurtain, Alastair Burlingham, Gary Raskin, Elizabeth Primm, Suraj Gohil, Mark Mariani, Janelle Mariani, Galen Rasmussen y Shannon Chandler.

Las adquisiciones recientes de Screen Media incluyen las comedias "Senior Moment" y "Off the Rails", así como la película de Nicolas Cage "Willy's Wonderland" y "The Outpost" de Rod Lurie.