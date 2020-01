Javier Castillo escribe 'a lo millennial'; se apoya en Internet para narrar historia

Para realizar su más reciente libro, el escritor español Javier Castillo admite que no necesitó viajar a Estados Unidos para establecer la narrativa de su historia, ya que al igual que en sus anteriores dos novelas, Todo lo que Sucedió con Miranda Huff se lleva a cabo en ese país.

´´Tú dices que un personaje va andando por una calle de Nueva York, automáticamente no hace falta describir Nueva York, no hace falta poner un párrafo muy largo que quite ritmo a la historia para describir más o menos cómo es´´, dijo.

´´Soy muy práctico, trabajo en el ordenador y ahí me informo de todo prácticamente, por ejemplo, quiero ver una calle concreta y lo miro en Street View (de Google), ni siquiera voy, muy millennial´´.

Castillo se dio a conocer en el mundo de la literatura con El Día que se Perdió la Cordura, mientras trabajaba como consultor financiero por seis años. Cuando terminó la novela, la publicó de manera digital, pues no quería esperar el rechazo de las editoriales. A las dos semanas se volvió a conectar para ver si alguien la había opinado sobre ella, para su sorpresa estaba en el primer lugar de las listas, vendiendo miles de copias al día.

El Día que se Perdió el Amor, la continuación de El Día que se Perdió la Cordura, le fue un poco más difícil de escribir pues se sentía con mucha responsabilidad por el éxito que la ha mantenido entre los libros más vendidos de España desde su primera edición en 2017.

Sin embargo, Todo lo que Sucedió con Miranda Huff se centra en Hollywood, pero no el de los reflectores, sino el de la gente que trabaja tras la cámara y también el de la década de 1970. Castillo se declara cinéfilo, pero también lector de guiones.

Y aunque su primer libro será adaptado para la televisión, Castillo admitió que no será una trilogía y que se trata de un capítulo cerrado en su carrera. ´´Yo antes que escritor soy lector y sé lo que no me gusta y a mí no me gusta que me vayan intentando alargar una historia continuamente, intentando exprimir la gallina de los huevos de oro´´, dijo. ´´Soy honesto y la historia que quería contar la podía contar en dos libros y ahí termina´´.

(Con información de AP)