Jason Reitman ya piensa en una segunda parte para ´Ghostbusters: Afterlife´

Para muchos fue una sorpresa que una nueva película de los Cazafantasmas se estuviera anunciando, contando con un increíble elenco y con Jason Reitman como director. Aunque Ghostbusters: Afterlife aún no ha sido estrenada, ya se está hablando de una segunda parte.

En el 2016 se intentó hacer un filme en el que mujeres fueran las aventureras cazadoras de seres paranormales, pero el éxito no fue lo que en un principio se creyó; ahora, con el anuncio de esta próxima película, Sony se encuentra entusiasmado y apostándole a la historia.

Afterlife contará con la participación de los miembros originales del equipo, los cuales le pasarán la batuta a una nueva generación que, al igual que ellos, han demostrado valentía ante las situaciones anormales. Gracias a esta "herencia", la producción ha pensado en crear una trilogía con nuevos enfrentamientos, nuevo equipo y nueva tecnología.

Jason Reitman quiere seguir los mismos pasos que su padre, Ivan Reitman, quien se encargó de dirigir las primeras 2 entregas de Ghostbusters en los ochenta y, tal como sucede en la historia de ficción, Ivan le pasará la estafeta a Jason.

Fue a través de una conferencia de Zoom en la que Jason Reitman reveló que ya se encuentra trabajando en la secuela de Afterlife, de la que dijo lo siguiente:

"No puedo decirte nada, pero estamos trabajando en otra entrega. Tenemos un poco más de tiempo y, como director, nunca he tenido la oportunidad de hacer una pausa, respirar y mirar la película nuevamente. [El tiempo extra ha sido] extraordinariamente valioso. He pasado mis días editando Ghostbusters, así que ahí es donde he estado".