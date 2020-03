Jared Leto no sabía de la pandemia del coronavirus por meditación en el desierto

El actor estadounidense Jared Leto reveló este martes que se acaba de enterar de que los contagios por el coronavirus han desatado una pandemia mundial, que ya deja más de 6,600 muertos, unos 167,000 contagiados y tiene a millones de personas encerradas en casa.

"Wow. Hace 12 días comencé una meditación silente en el desierto. Estábamos totalmente aislados. Sin teléfono, sin comunicaciones, etc. No teníamos idea de lo que estaba pasando fuera del lugar", escribió el artista en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Salimos ayer a un mundo totalmente diferente. Un mundo que ha cambiado para siempre. Es alucinante, por decir algo", agregó, y dijo: "estoy recibiendo mensajes de familia y amigos en todas partes del mundo. Poniéndome al día".

Las reacciones de sus fans han oscilado entre el respaldo moral a la conmoción, la expresión de sus sentimientos sobre la pandemia y los reclamos, pues durante los días anteriores han aparecido publicaciones de Leto en su cuenta de Instagram, en los que hizo pensar que estaba conectado.

"Si estuviste aislado durante 12 días, quién publicó en tu cuenta", le escribió un seguidor. "Mañana es el entierro de mi papá. Mi mamá está en el grupo de población vulnerable y tengo miedo. No tengo confianza en el Gobierno", le comentó otro.

Como parte de sus mensajes, Leto también anunció que Headspace, una aplicación que promueve la meditación y el bienestar, ha dado acceso gratuito a parte de su contenido "para ayudar a manejar el estrés" durante esta crisis mundial.

Proud to share that @Headspace has unlocked a free selection of meditation and mindfulness content to help tackle stress during the current global crisis. We are also making the whole app available for free to public health officials. More info here: https://t.co/DKEeexUUPP