Jaqueline Bracamontes asegura que iría al psicólogo si una de sus hijas es lesbiana

Jaqueline Bracamonetes, en el programa de Netas Divinas, habló sobre lo conservadora que es su familia, por lo que reveló cómo reaccionaría si se llegara a enterar que una de sus hijas es lesbiana.

La guapa modelo y actriz, dijo que de ser así, sin duda apoyaría a cualquiera de sus hijas, pero pedrería ayuda de profesionales.

"Ya lo habíamos comentado en un programa y yo les dije que mi objetivo en esta vida es ver sonreír a mis hijas, es verlas felices, realizadas, verlas mujeronas, pero siempre sonriendo y si eso las hace feliz, yo la voy a apoyar", comentó la también presentadora de televisión.

Aseguró que el apoyo psicológico sería para ella, pues no cuenta con una familiar homosexual y buscaría la orientación adecuada para "darle alas (a sus hijas) y no cortárselas".

"A lo mejor tendría que ir a un psicólogo que me ayudara a lidiar porque es algo que no he vivido en mi familia y tendría que aprenderlo, pero yo vengo a esta vida a apoyarlas, a verlas sonreír, a verlas realizadas, a darles alas y no a cortárselas", dijo.