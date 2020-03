James Bond le ´quitó´ el anonimato a Daniel Craig

El actor británico reflexionó sobre las dudas que le generó aceptar en primer lugar, el papel del 007, del que se despedirá en noviembre con No Time to Die

Convertirse en la nueva encarnación de James Bond podría sonar como un sueño para cualquier actor, pero en el caso de Daniel Craig, quien tenía 37 años cuando se enfundó por primera vez en la piel del 007 para el filme Casino Royale (2006), se trató de una difícil decisión en la que tuvo que enfrentar los efectos de ser una figura pública, más allá de su natal Reino Unido.

´´Pude ser una persona anónima, en realidad tenía miedo de que mi vida fuera arruinada por eso, pero solo era un mecanismo de defensa´´, confesó el actor de 52 años a la revista GQ, en la que habló del lanzamiento del filme No Time to Die, que cambió su fecha de estreno de abril a noviembre, debido a la alerta del coronavirus.

Desde que se convirtió en el sucesor de Pierce Brosnan como el 007, Craig es ahora el intérprete más longevo del personaje, ya que este año se cumplirán 14 desde su debut, y en el que ha realizado cinco películas de la saga. Sin embargo, su negativa de participar en un quinto y último filme se convirtió en un tema de discusión recurrente para el actor.

´´En verdad no quería hacer otra película del 007 otra vez, porque dudaba de que el trabajo y el esfuerzo que conlleva valiera la pena, y además me sentía físicamente disminuido, así que el prospecto de hacer una más era impensable, por eso tuvieron que pasar cinco años´´, expresó Craig sobre el tiempo que pasó desde el estreno de Spectre (2015) y la realización de No Time To Die, la cual se ha enfrentado a varios retrasos desde su preproducción. (Con información de Agencias)