James Bond, Ethan Hunt y Rocky tienen nuevo jefe: Amazon compra MGM Studios

Luego de semanas de rumores y especulaciones, finalmente se hizo oficial la compra de MGM Studios por parte de Amazon.

La empresa de Jeff Bezos adquirió los icónicos estudios por al rededor de 8 mil 450 millones de dólares, cifra que incluye además el amplio catálogo del "león de hollywood".

Por lo que ahora, Amazon tiene los derechos de franquicias como 007, Rocky Balboa, Misión Imposible, Tomb Raider, Robocop y El Hobbit.

Amazon will acquire MGM for $8.45 billion.



MGM's library catalog features over 4k movies and 17k TV shows, including:



James Bond, Rocky/Creed, Legally Blonde, The Hobbit, The Wizard of Oz, Robocop, Tomb Raider, Silence of the Lambs, The Handmaid's Tale, Fargo, Vikings, + more. pic.twitter.com/8TLIrSa6YD