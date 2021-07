Jake Gyllenhaal y Vanessa Kirby protagonizarán' Suddenly' la nueva película de Thomas Bidegain

Los nominados al Oscar Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain) y Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman) han sido elegidos para liderar el thriller de supervivencia Suddenly, que rápidamente se convierte en uno de los paquetes imprescindibles en el Mercado virtual de Cannes.

La película es la segunda del director y aclamado guionista Thomas Bidegain, conocido por sus guiones de películas como A Prophet, Rust And Bone y Dheepan, que ganó la Palma de Oro.

El largometraje está basado en la novela en francés Soudain Seuls de Isabelle Autissier, que sigue a una pareja que se queda varada en una isla en el Atlántico Sur y debe luchar por sobrevivir cuando el viaje de sus sueños se convierte en una pesadilla.

La novela arroja luz sobre la dinámica de su relación y también es un espejo de la sociedad moderna.

Gyllenhaal y Bidegain trabajaron juntos anteriormente en The Sisters Brothers. El actor fue visto por última vez en la pantalla grande en Spider-Man: Far From Home y próximamente tiene los thrillers The Guilty, dirigida por Antoine Fuqua, y Ambulance, dirigida por Michael Bay.

Por su parte Vanessa Kirby se encuentra en medio de una buena racha que ha incluido The Crown (por la que ganó un BAFTA), tres películas de Misión Imposible, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw y el film del Festival de Cine de Venecia Pieces Of a Woman (por la que ganó el premio a la mejor actriz del festival).