Jaime Camil estrenará comedia en Estados Unidos

Después de conquistar al público estadounidense con su personaje de Rogelio de la Vega en las cinco temporadas de Jane the Virgin, Jaime Camil está preparado para llevar el peso protagónico de su propia serie de comedia con Broke, producción que llegará a la señal del país vecino en unas cuantas semanas.

´´El 2 de abril estrenamos, son los jueves a las 21:30 horas, que es un día muy poderoso para la comedia en CBS porque el bloque comienza con Young Sheldon, después se va con Man with a Plan, luego tienen Mom y posteriormente estamos nosotros´´, expresó el artista, quien no pudo ocultar su emoción por este nuevo proyecto en su carrera.

´´Es un honor y un orgullo ser un latino, un mexicano, y ser el actor principal y también coproductor de la clásica serie de 30 minutos con público en vivo, como Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que es un formato muy exitoso en la televisión mundial´´, declaró el actor, de 46 años de edad.

Camil compartió que la serie es una nueva versión de Pobres Rico, producción colombiana, que él hizo en México con el título de Qué Pobres tan Ricos. ´´Es una adaptación tropicalizada para Estados Unidos, no tiene que ver nada con la mexicana´´, indicó sobre el proyecto en el que también están involucrados Jennie Urman y Alex Herschlag, showrunners de Jane the Virgin y Will & Grace, respectivamente.

Por otra parte, actualmente Jaime puede ser visto en la pantalla grande con Loco por Ti, película que protagoniza junto a Sandra Echeverría y que marca su regreso al cine mexicano después de casi cinco años de ausencia. ´´La columna vertebral del guión es muy sólida, es muy buena, y vi en Hank un personaje entrañable que tenía un reto actoral importante porque no quería tocar el asunto de las condiciones mentales por encimita o de manera insultante´´, comentó.

El artista destacó que el filme sobresale dentro de otros en este mismo género. ´´Últimamente estamos acostumbrados a ver comedias románticas de muchas partes del mundo que pareciera que es una competencia entre los actores para ver quién se hace más el payaso, entonces me encantó leer el guión tan sólido donde las situaciones generan la comedia y darle vida a un personaje que tiene que conectar vía el corazón y vía con las emociones´´, señaló.