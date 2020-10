Jackie Chan adicto a la adrenalina

Hacer sus propios dobles de acción en escenas peligrosas, y la gran habilidad y control corporal que posee, son características que han hecho de Jackie Chan un icono de la cultura pop que ha perdurado con el paso de los años.

Su popularidad es tal que en 2018 los raperos Post Malone y Preme junto con los DJs Dzeko y Tiësto presentaron el tema con el nombre Jackie Chan,que actualmente suma más de 157 millones de reproducciones únicamente en YouTube.

A pesar de que en la actualidad el actor de 66 años ha comenzado a tener algunos dobles de acción, Chan procura continuar siendo él quien haga la mayoría de las escenas difíciles. "Ya no hago las locuras de mis años de juventud, pero aún sigo haciendo mis propios dobles.

"El haber entrenado desde muy pequeño hace que mis bases sigan siendo sólidas, la mayoría de los movimientos de acción siguen siendo sencillos para mí, mi audiencia espera que siga haciendo mis propios dobles ¡No los puedo decepcionar!", comparte.

Recientemente se estrenó en streaming en México, The Knight of Shadows: Between Yin and Yang,pero además de dicha cinta el actor tiene varios proyectos. "Terminé de filmarProject X-Traction.También dirigí una película el año pasado, ambas están en postproducción", señala.

Además, el también embajador de buena voluntad de UNICEF asegura que "Ahora pienso que tengo una responsabilidad con la sociedad y con el mundo. Que una película sea taquillera ya no es lo que más me preocupa. Quiero hacer filmes en donde pueda compartir mi visión humanitaria hacia el mundo", finalizó.