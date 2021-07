J Balvin y Metallica presentan 'Wherever I may roam': Dividen opiniones en redes sociales

Luego de haber anunciado varias colaboraciones para festejar los 30 años del Black Album, Metallica finalmente presentó uno de los sencillos que más especulaciones generaron: Wherever I may roam.

Las expectativas sobre este cover no fueron tantas debido a que J Balvin fue el artista encargado de esta nueva versión.

Y como era de esperarse, una vez liberado el track, varios usuarios de redes sociales se manifestaron al respecto, criticando el resultado final de la colaboración, aunque algunos fueron más benévolos al respecto.

Bueno, a mi tampoco me gustó la colaboración de @JBALVIN con @Metallica, pero eso no le quita lo interesante. Aunque no lo parezca, esta colaboración tiene un gran peso estético, sin mencionar que Metallica sigue rompiendo paradigmas desde los 80tas hasta hoy.