J Balvin pide en redes oración por su mamá que será operada

Este no ha sido un año fácil para el reguetonero, pues tuvo un episodio de depresión y enfrenta la situación de salud de su mamá

El reguetonero J Balvin sorprendió a sus fans en Instagram cuando en una de sus historias publicó una fotografía de su madre con la frase: "Oración por mi madre: una cirugía en la cabeza".

En la foto se ve al cantante en lo que parece ser una llamada con su mamá, Alba Balvin. Ella, claramente, se ve en un cuarto de hospital. En la siguiente historia de su cuenta en Instagram escribió: "Siguen las pruebas. Algo muy grande vendrá".

Este no ha sido un año fácil para el reguetonero:

En medio de la pandemia tuvo que padecer la covid-19, la cual lo llevó de nuevo a un episodio de depresión, como lo expresó a todos sus fans a través de sus redes sociales.

En entrevista con SEMANA, una revista colombiana, el 12 de diciembre pasado, reconoció que ha tenido que estar medicado, con tratamiento psiquiátrico y se va recuperando. Entre tanto, enfrenta la situación de salud de su mamá, quien ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica, como lo ha informado el artista.

Para J Balvin, doña Alba ha sido el amor de su vida y su soporte en los buenos y en los malos momentos. Así lo manifestó en la citada entrevista.

"Mi madre es una mujer muy fuerte. Es mi gran motivación. Ella tiene una enfermedad en la sangre –muy difícil– y siempre ha luchado y luchará hasta el final. Entonces, ella me llena de esperanza. Me dice: "Mijo, si yo estoy en esto hace 40 años, pues tú también dale pa´lante". Y sigue luchando, y entre ella y yo nos vamos ayudando... Mi papá también es una nota". El artista también aseguró que le dice a su madre "Mickey, como Mickey Mouse".

"Mi madre quería que yo fuera médico. Yo era buen estudiante y me metí a un semillero de medicina de la Universidad de Antioquia para darle gusto a mi mamá, pero a mí la verdad la sangre no, no. Además, era complicado uno salir del colegio para llegar a otro lugar a ver muertos. Creo que mi padre en algún momento quiso que yo fuera futbolista y después empresario", agregó en SEMANA.

"A mi madre, que estoy totalmente orgulloso de la persona que es. Estoy muy orgulloso de ver cómo, su hijo, también en momentos de oscuridad solamente nos enfocamos a darle la luz al mundo. Que haya sido la que me hizo creer en mí, la que me dijo que ´sí, José tú puedes´. Yo vivo plenamente agradecido con mi madre y solamente le deseo que sea muy feliz y me siento plenamente orgulloso de ella, la amo muchísimo", recordó el artista J Balvin.