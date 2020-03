J Balvin retrasa estreno de ´Colores´

El cantante colombiano de música urbana J Balvin puso a consideración de sus seguidores -en redes sociales-el lanzamiento de su álbum Colores, que estrenaría el 20 de marzo.

El intérprete de Bobo lanzó Blanco, la primera canción de su siguiente material discográfico, en noviembre de 2019, dos meses después añadió Morado al EP y recientemente Rojo, track que fue bien recibido por sus fans.

El álbum estará conformado por Amarillo, Azul, Rosado, Verde, Negro, Gris y Arcoiris, que completarían la lista de canciones por debutar.

Balvin puso en duda el estreno del EP, tras publicar en sus redes sociales un video en el que habla del brote de Covid-19; el artista plantea que quizá las circunstancias no son las adecuadas para escuchar Colores.

"¡Mi gente! ¿Paramos la salida del álbum ´Colores´ este 20 de marzo o salimos a dar color a este momento gris?", escribió el artista colombiano en la leyenda de su video dirigido a los cibernautas.

"Saludos mi gente y un abrazo muy fuerte de buena vibra, positivismo. Con todo este caos que está pasando del Coronavirus, me estoy preguntando si será correcto el estreno de mi álbum colores", dijo en el clip.

"Me pregunto si la gente está para escuchar ´Colores´ o no está con la vibra para hacerlo... no sé, ¿qué opinan?", añadió el artista de 34 años y dejó a decisión de sus fanáticos el posible aplazamiento.

Los internautas no tardaron en responder al respecto: "Sácalo, la música es alegría, entre las cosas no tan buenas", "Necesitamos tu música con buena energía", "Necesitamos los colores del arcoíris", escribieron sus fans para darle respuesta al cuestionamiento del famoso.