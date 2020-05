J Balvin lanza clip musical del tema 'Rosa'

El cantante colombiano de reggaetón J Balvin lanzó el video musical del tema Rosa perteneciente a su más reciente material discográfico certificado platino, Colores del que anteriormente también publicó clip de las canciones Verde, Amarillo, Blanco, Gris, Rojo y Morado.

El estadounidense Colin Tilley, quien ha trabajado también con celebridades como Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown y David Guetta, se encargó de dirigir el video, que actualmente cuenta con cuatro millones y medio de reproducciones en la principal plataforma de videos en internet.

Durante el video, el intérprete de Ay vamos aparece en un paisaje con aspectos en color rosa; un lago rosado y árboles repletos de flores del mismo color, para llegar a un salón donde se encuentra un monje oriental con el que lucha y posteriormente bailarinas aparecen al rededor de Balvin para bailar al ritmo del tema.

El clip no narra precisamente la letra de la canción, pues líricamente gira en torno a un amor platónico:

"Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo, pero me atrevería a jugarme la vida por un par de besos. El efecto que causas, él no verte defectos, nada te cambiaría", dice la canción en una de sus estrofas.