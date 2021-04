Influyente productor de Broadway se retira tras acusaciones de años de abuso

El influyente productor de Hollywood y Broadway Scott Rudin, responsable de éxitos como "The Book of Mormon", anunció este sábado que se retirará de la "participación activa" en los espectáculos en los que trabaja tras las acusaciones de años de abuso y comportamiento violento con sus empleados.

Rudin, que en el pasado hizo chanza de su estilo tiránico en la oficina, ha decidido pasar a un segundo plano después de que un reciente artículo de The Hollywood Reporter sacara a la luz nuevas denuncias de abuso.

"Después de un período de reflexión, he decidido retirarme de la participación activa de nuestras producciones en Broadway", aseguró Rudin en un comunicado emitido hoy al diario The Washington Post.

Rudin pidió disculpas por "el dolor causado" por su "comportamiento" en el comunicado, después de que se multiplicaran las peticiones de consecuencias en la industria del cine y el teatro.

La última en hacer público su rechazo contra Rudin fue la actriz Karen Olivo, quien aseguró que el silencio del exitoso productor era "inaceptable".

El artículo de "Hollywood Reporter" detalla que el productor de películas como "The Social Network", "No Country for Old Men" y "The Truman Show" rompió un ordenador al golpearlo contra la mano de un asistente que no pudo reservar un asiento en vuelo completo y, en otra ocasión, arrojó un recipiente de cristal a un empleado durante una reunión.

"Este artículo apenas roza la superficie de todo el comportamiento abusivo, racista y sexista de Scott Rudin", aseguró la semana pasada en Twitter la productora Megan Ellison ("Her"), quien trabajó con Rudin en "True Grit".

La caída de Rudin se da cuando el productor estaba trabajando en una reedición de "The Music Man", con Hugh Jackman y Sutton Foster.



El estilo agresivo de Rudin era bien conocido en la industria del espectáculo en ambas costas de Estados Unidos y en 2005 se jactaba de haber despedido o forzado la salida de 119 asistentes, aunque miembros de su equipo consideran que el número se acerca más a 250.

En 2014, el New York Post aseguraba que el productor había empujado del auto a un asistente en pleno viaje por el puente Triborough por llegar tarde a recogerlo al aeropuerto y llegó a atropellar a otro, algo a lo que el productor en entrevistas posteriores reaccionó riéndose.

Rudin rompía tantos teléfonos móviles estrellándolos contra lo que tuviera delante que sus subalternos tenía varios de repuesto preparados para reemplazar inmediatamente los que destruía, mientras que en los 90 sus empleados medían el cable del teléfono para saber la distancia de seguridad por si se enfadaba.

El productor era conocido por humillar a sus empleados, despedirlos sin razón aparente, o tener fuertes desencuentros con actores y otros miembros de la industria del espectáculo.