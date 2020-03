Influencer se infecta de Covid-19 por lamer taza de inodoro por "Coronavirus Challenge"

Un 'influencer' de California reveló que está en el hospital al dar positivo a Covid-19 solo unos días después de publicar un video de sí mismo lamiendo una taza del inodoro para el desagradable desafío TikTok "Coronavirus Challenge".

El Tiktoker publicó en su cuenta de Twitter @GayShawnMendes imágenes de él en la cama de un hospital, según el Daily Mail.

"He dado positivo por Coronavirus", tuiteó Larz, de 21 años, en una cuenta que desde entonces ha sido suspendida tras las críticas que recibió, informó el medio.

El #CoronaVirusChallenge fue iniciado por la sensación de TikTok Ava Louise, quien se grabó lamiendo el asiento del inodoro en un avión; no obstante, después se trasladó a cualquier superficie que haya sido tocada por distintas personas.

El desafío ha desatado una ola de críticas por parte de los internautas, quienes comentaron que se trata de algo desagradable, incluso el anfitrión de Goog Morning Britain, Piers Morgan, llamó a Larz 'escoria' y dijo que contraer el virus era 'karma'.

Morgan dijo: 'El karma es algo extraño. Si te comportas de una manera tan imprudente, tonta y desinteresada, el karma te alcanzará.

'No me agrada, no deseo enfermedades a las personas, pero esto tiene que parar. Estos actos de estupidez imprudente. Ese tipo que lamió la taza del inodoro, ¿infectó a alguien más?

Esto se produce en medio de una serie de incidentes similares en los EUA con generaciones más jóvenes que utilizan las redes sociales para burlarse del coronavirus y obtener "influencia".

Tan solo en Estados Unidos el número de personas que dieron positivo para COVID-19 aumentó a más de 55,000, incluidas 784 muertes.

(Con información de Daily Mail)