Indigente agrede a cantante de Los Recoditos mientras entonaba uno de sus éxitos

El vocalista de la banda Los Recoditos, Rafael González, fue objeto de una agresión por parte de un indigente, esto mientras el cantante estaba entonando uno de sus éxitos.

Los hechos que quedaron inmortalizados en un video que el cantante subió a Instagram, ocurrieron en las inmediaciones del Malecón de Mazatlán.

"Me madrearon plebes jajaja un indigente, no entiendo cuál fue el caso, pero hoy duerme en las celdas. Mínimo se ganó su comida adentro, cuiden a los indigentes, no saben que cosas o maltrato pasa por sus cabezas", sentenció el músico tras publicar el video.