Ilse y Mimí revelan que sufrieron acoso sexual

Ilse y Mimi, integrantes de Flans, compartieron que en su época de adolescencia sufrieron acoso sexual.

"No hubo uno, fueron varios, siento que todas las mujeres en algún momento de su vida son victímas, soy una más, nada más que a mí no me pasó nada, no sé si por mi carácter", compartió Ilse a Notimex.

La rubia dijo que en aquellos tiempos no había a quién decirle o cómo defenderse.

"Simplemente así me tocó, con gente de mucho poder y ¿cómo le hacía?, una niñita, ¿cómo le voy a declarar la guerra a ese señor? A lo mejor se lo llegaba a contar a mis papás, pero nada más, y es que no te enseñaban a decir no, a poner un alto, era muy complicado, pero no imposible", dijo.

Mimí, su compañera artística desde hace 35 años, agradece que las cosas hayan cambiado.

"Antes sí había un compañero de trabajo o alguien con un poquito de poder sobre ti, y te hacía una insinuación que no fuera grosera, efectivamente no te gustaba, pero no se le hacía tanto escándalo.

Y sí, a veces te corría, pero, como que los hombres no aceptaban que era violencia.

Hoy por hoy, gracias a Dios, ya no necesitas que te jalen del chongo para que digas que te están violentando, hoy si te juzgan por la falda corta es violencia, si dices no y no te respetan también, que bueno que hoy podemos levantar la voz", expresó la cantante.

Por estás razones, ambas coincidieron en que se unirán al paro de labores de las mujeres a realizarse el próximo 9 de marzo.

"Nos vamos a guardar, a tratar de mostrar el poder y la importancia que tienen la mujeres" aseguró Ilse.

Ilse y Mimi se presentarán el próximo 25 de marzo en el Foro Total Play, ubicado en una plaza comercial de Polanco, donde celebran 35 años de carrera artística.

"Vamos a ver toda la historia musical a lo largo de 35 años, y claro, habrán algunas sorpresas", concluyó Ilse.