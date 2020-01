Hugh Jackman lamenta incendio forestales en Australia

El actor australiano Hugh Jackman agradeció a las personas que han intervenido en los trabajos para sofocar los incendios forestales que desde hace semanas afectan a Australia por la intensa ola de calor, los cuales ya acabaron con cientos de hogares, millones de hectáreas de territorio y han provocado la muerte de al menos 15 personas y miles de animales.

"Queremos expresar nuestra profunda gratitud a las personas de Australia que están luchando contra estos devastadores incendios forestales", publicó el artista en su cuenta oficial de Twitter.

El actor de filmes como Los miserables y El gran showman acompañó su mensaje con la fotografía de una persona intentando sofocar las llamas, que se han presentado principalmente en el estado de Nueva Gales del Sur, que fue declarado en estado de emergencia.

"Nuestros corazones están con todos los afectados, especialmente con aquellos que han perdido hogares, negocios y seres queridos. Esta es una inmensa tragedia para nuestro país de nacimiento. #IncendiosForestalesEnAustralia", destacó Hugh Jackman.

We want to express our deep gratitude to the people in Australia who are fighting these devastating bushfires Our hearts are with everyone impacted especially those who have lost homes businesses and loved ones This is an immense tragedy for our home country #AustraliaBushfires pic.twitter.com/xcsPWSpDeS