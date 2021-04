House of The Dragon, la precuela de Game of Thrones, finalmente comenzó su producción

La promesa de HBO se cumplió y durante este lunes se reveló que House of The Dragon, el primer-spin-off de Game of Thrones, finalmente comenzó su producción.

A través de Twitter, la cuenta oficial de la serie concretó este anunció de la mano de una foto que muestra a parte del elenco en una lectura de guión.

"El fuego reinará. La serie original de HBO House of the Dragon está oficialmente en producción", escribió la cuenta de Twitter de la serie antes de plantear que este programa llegará a través de HBO Max en 2022.

House of the Dragon se centrará en la historia de la Casa Targaryen y se remontará 300 años antes de los eventos de Game of Thrones para contar una historia que tendrá a los ancestros de Daenery como protagonistas.

Fire will reign ??

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW — House of the Dragon (@HouseofDragon) April 26, 2021

El elenco de House of the Dragon contará con Matt Smith (Doctor Who) como el Príncipe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) como el Rey Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) como Alicent Hightower, Emma D´Arcy (Truth Seekers) como la Princesa Rhaenyra Targaryen, Sonoya Mizuno (Devs) como Mysaria, Rhys Ifans (Notting Hill) como Otto Hightower, Steve Touissant (Berlin Station) como Lord Corlys Velaryon, Fabien Frankel (The Serpent) como Ser Criston Cole y Eve Best (Nurse Jackie) como la Princesa Rhaenys Velaryon.

La primera temporada de House of the Dragon tendrá 10 episodios y se espera que llegue durante 2022.