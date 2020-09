'House of the Dragon' llegará en 2022

HBO ha confirmado que House of the Dragon,la esperada precuela de la aclamada serie Game of Thrones, llegará en 2022 tal y como estaba planeado. Además, también ha hecho oficial que el proceso de casting para la nueva producción está en marcha.

Casey Bloys, presidente de HBO, confirmó que los planes de estreno de la serie de los Targaryen, pese a la pandemia del Coronavirus, no sufrirán retraso. La serie contará con 10 episodios. Miguel Sapochnik (Vientos de invierno) dirigirá el episodio piloto, además de otros capítulos adicionales. Junto con Bryan Condal (Hércules, Proyecto Rampage), Sapochnik será uno de los showrunners.

Los guiones de House of the Dragonestarán escritos por un equipo de guionistas liderado por Condal y estarán basados en la novelaFuego y sangre, escrita por George R.R. Martin y publicado en noviembre de 2018. El libro cubre 150 años de la historia de Poniente, centrándose en la historia de la casa Targaryen y cómo conquistaron los Siete Reinos.