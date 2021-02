Hotel Cecil, el lujoso edificio testigo de suicidios, asesinatos y fenómenos paranormales; un estreno de Netflix

Este 10 de febrero, Netflix estrena una de las series más esperadas para este mes, la cual cuenta la historia del hotel Cecil, también conocido como Hotel Muerte o El Suicida.

Ubicado en el centro de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, el recinto de hospedaje se hizo de una mala reputación tras reportarse en sus instalaciones varios delitos, como robo, comercio de drogas, prostitución, violaciones, e incluso, fenómenos paranormales.

Sin embargo, la serie documental se basa en el caso de Elisa Lam, una joven turista de 21 años que apareció muerta en un tanque de agua del edificio, ubicado en la azotea del mismo, en 2013.

El misterio alrededor de la muerte de la joven surge a raíz de la difusión de un video capturado por las cámaras de seguridad del hotel, donde se muestra a la mujer más que asustada poco antes de desaparecer.

Los peritos forenses catalogaron su muerte como un ahogamiento producto de un arranque por su trastorno bipolar, además, indicaron que no se encontraron indicios de un posible asesinato.

No obstante, hay quienes especulan que alguien más pudo haber estado involucrado, ya que es casi imposible que ella haya subido a la terraza sin que sonaran las alarmas, que hubiera destapado el tanque sola y se hubiera lanzado desnuda, en la oscuridad, al agua.

