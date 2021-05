'Hocus Pocus 2' es un hecho y el cast original también regresará

Disney inicialmente reveló planes para una película de seguimiento en 2019 con la esperanza de que el trío de actores regresara, pero Midler, Parker y Najimy no habían confirmado formalmente su participación hasta ahora.

Se espera que la producción comience este otoño con "Hocus Pocus 2" que debutará en Disney Plus en algún momento de 2022.

Midler celebró la noticia en Twitter, escribiendo: "¡Sistaaaahs! Han pasado 300 años ... ¡Pero estamos DE REGRESO! "

Sistaaaahs! It's been 300 years... But we´re BACK! ?? #HocusPocus2 arrives Fall 2022 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/OFMTlfjCDq