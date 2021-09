¿Nueva capital mexicana? History Channel confunde Aguascalientes con la CDMX

History Channel, cuya programación gira en torno a OVNIS, pasajes históricos y reality shows, fue objeto de burlas y críticas debido a un error en uno de sus programas.

Durante un episodio del popular Alienígenas Ancestrales, marcaron en un mapa el territorio del estado de Aguascalientes como si fuera la Ciudad de México.

So, according to History Channel, the official UFO Network, Mexico City is now in Aguascalientes ??.

No pus pinches wow. https://t.co/Nt00i4VViZ