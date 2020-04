Hijos de Tigres del Norte debutan en tiempos de coronavirus

La banda creada por Giovanni y Hernán "Mexia" Hernández, hijos del cofundador y bajista de la emblemática agrupación regional mexicana Hernán Hernández, lanzó el viernes su álbum debut con una portada que resume su esencia: la imagen de un robot azteca.

"Para nosotros no ha sido fácil, mucha gente espera a lo mejor que vamos a sonar igual o pensar igual que Los Tigres, pero pues también mi hermano Giovanni y yo tenemos que trabajar doble para convencer a la gente que nosotros sí tenemos el talento y merecemos estar aquí en la música", dijo Hernández en una entrevista telefónica desde San José, California, donde cumple en su casa el confinamiento por el coronavirus.

La banda también la integran Eduardo Montelongo y Matt Gonzales y la pandemia no logró detener su lanzamiento. Por el contrario, los impulsó a adelantar varios meses la fecha con la idea de darle al público algo de esperanza y entretenimiento.

"Hay que seguir positivos, hay que seguir trabajando, hay que buscar la manera", dijo Hernández. "Esa es la mentalidad que nosotros estamos tomando".

Para el vocalista, la música puede ser terapéutica y una herramienta para desahogarse o encontrarse a sí mismo: "Por eso decidimos sacar este disco".

El álbum, producido por Juan Manuel Caipo y Gonzales, incluye los sencillos "Cumbia Cali" y "Compas", con Jonaz de Plastilina Mosh, así como el más reciente "María Lolita", sobre una chica que se comporta bien de día y se desata de noche.

"Es una canción divertida musicalmente hablando, es una cumbia latino-suenatron", dijo Montelongo desde su propio confinamiento. "Es un poquito de lo que todos tenemos dentro: por el día tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos y estar bien al 100%, pero ya en la noche cuando vamos a un club o a una fiesta a estar con amigos entra otra versión de nosotros".

Hernández dijo que su padre les enseñó a dar prioridad a la originalidad, tratar de encontrar su propia voz y no copiar a nadie: "Batallamos un poco puliendo el estilo, pero creo que ya encontramos esa fórmula".

El resultado es un álbum con géneros que van del regional mexicano al pop y música electrónica, con un estilo que califican de "popteño" que interpretan en cumbias, baladas, canciones regionales románticas y temas de fiesta.

Esto también es reflejo de los intereses de cada uno de sus miembros: Gonzales se inclina por el blues y el reggae, Montelongo por el rock, Giovanni por el metal y Hernán por el hip hop y la música urbana. Los cuatro se conocieron en la escena musical latina de la Bahía de San Francisco. Todos son treintañeros salvo Giovanni, que tiene 28.

Suenatron comenzó hace casi 10 años cuando los hermanos Hernández empezaron a publicar música, pero no fue sino hasta 2015 que se unieron el resto de los integrantes.

"Representa al latino de hoy. Creo que hoy todos escuchamos todo tipo de música, todo tipo de géneros", dijo Hernández, quien mencionó a Dr. Dre, Daddy Yankee y Frank Sinatra como algunos músicos que lo han influenciado.

También destacó la evolución de la música regional mexicana y su canción "Un romántico", con un toque de mariachi, guitarra y bajo eléctrico, representa el sonido que tenían cuando el proyecto comenzó. La pieza fue compuesta por el chileno Pablo Castro, quien también ha hecho canciones para Los Tigres del Norte y Marco Antonio Solís.

A principios de marzo, poco antes de que se cancelaran todos los conciertos para prevenir la propagación del coronavirus, Suenatron logró dar dos presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México como invitado de Los Tigres del Norte.

"Nos quedamos con las ganas de seguir y seguir pisando más escenarios. Fue una noche increíble", dijo Hernández, quien confesó que al principio estaba nervioso. "El público del Auditorio no acepta a cualquier artista, ellos te van a decir la verdad si no les gusta la música... Pero no, a la gente le encantó y bailó con nosotros toda la noche".