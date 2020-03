Hijo de Britney Spears habla de su abuelo y su madre; Kevin Federline se molesta

Kevin Federline, se molestó con su hijo Jayden después de que compartiera un video en el cual hablaba sobre la carrera de su madre y también insultara a su abuelo.

Jayden Federline, es el hijo menor de la ´Princesa del Pop´ Britney Spears y el rapero Kevin Federline.

A través de su cuenta de Instagram Jayden subió un video en el cual contestó varias preguntas relacionadas con su familia a sus seguidores.

El clip comenzó a viralizarse rápidamente, después de que el menor insultará a su abuelo Jamie Spears.

"Es un gran idiota" afirmó Jayden después de que un follower le preguntará sobre su abuelo.

Después, Jayden mencionó que su madre podría dejar la música por completo, debido a que cuando le cuestionó a su madre sobre su música, Britney respondió: "No sé cariño. Creo que podría dejarlo".

Re-doing JJ thread sorry..not on laptop.

Highlights: Jayden James saying he's going to spill the tea on his mom for YouTube subscribers

Calling Jamie a dick and gay and wanting to k word him.

Saying his mom wants to quit music ?? pic.twitter.com/IlOFYooJ0l