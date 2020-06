Hijas de Karla Luna estaban contentas con abuelos y hermanos durante convivencias: Jorge Carbajal

Monterrey.- El periodista y conductor Jorge Carbajal reveló a través de sus redes sociales lo que ocurrió en las únicas reuniones entre las hijas de Karla Luna con sus abuelos maternos y sus hermanos mayores.

Esto de acuerdo con lo establecido en el juicio de amparo 1068/2018 que se tramitó con el juez décimo de juicio familiar oral del primer distrito judicial de Nuevo León.

Cabe recordar que Américo Garza en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, refirió que un juez no permitió la convivencia de las niñas con la familia Luna porque al verlos salían llorando y estaban siendo afectadas psicológicamente y que no era culpa de él que los abuelos y hermanos no puedan ver a las niñas.

"Por algo no les han dado la convivencia", dijo Américo Garza en aquella entrevista.

Sin embargo, Jorge Carbajal lo desmiente y asegura que sí es culpa de él que las niñas no puedan ver a su familia materna porque "los abogados en el ámbito legal han manifestado pretextos legales para ir alargando los juicios".

De acuerdo con Carbajal, otra de las razones para ir alargando el juicio de convivencias es que Américo Garza no ha llevado a las niñas a las reuniones autorizadas por un juez, recibiendo a cambio multas que oscilan entre los cinco mil y seis mil pesos.

Agregó que Américo Garza solicitó un amparo para negarse a la convivencia de sus hijas con la familia de Karla Luna, las cuales fueron autorizadas por un juez, ya que las consideró ilegales porque el mismo juez no ha validado los exámenes psicológicos realizados a sus hijas en las que presuntamente se detecta un daño psicológico, pero de acuerdo con la carpeta, las pruebas no han sido aceptadas porque fueron realizadas por un psicólogo particular y no por el personal pertinente dentro del juicio.

CONVIVENCIAS AUTORIZADAS

El 29 de mayo del 2018 la juez responsable decretó la convivencia provisional de las niñas en modalidad de convivencia supervisada por el tiempo de dos horas a la semana según la fecha y horarios que el Centro Estatal de Convivencia del estado lo señala.

El 22 de junio del 2018, la psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar informó a la juez responsable que la cita programada para el 18 de junio de 2018 supervisada no se llevó a cabo en virtud de que las menores no fueron presentadas por su padre.

El 4 de julio del 2018, la psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar informó a la juez responsable que la cita programada para el 2 de julio tampoco se llevó a cabo en virtud de que las menores no fueron presentadas por su padre.

Fue hasta el 22 de agosto del 2018 que la psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar informó a la juez responsable que si se llevó a cabo la cita programada a las 16:00 horas del 19 de agosto del 2018.

¿QUÉ PASÓ ENTRE LAS NIÑAS Y LA FAMILIA LUNA?

De acuerdo con el juicio de amparo 1068/2018, en las dos únicas convivencias que las niñas tuvieron con sus abuelos y hermanos mayores, las hijas de Karla Luna recibieron afectuosamente a sus abuelos y conversaban de cosas cotidianas.

El documento también detalla los regalos que las niñas recibían por parte de sus abuelos como mochilas, muñecas, aretes, trajes de baño, pizarrones con luz led para alumbrar con el nombre de las niñas su habitación, entre otros regalos.

También refieren que los abuelos les llevaron comida que a las niñas les gustaba como gorditas de azúcar, hamburguesas con papás y hasta dulces.

En una de las convivencias la familia le mostró a las niñas fotografías en donde salen con sus hermanos mayores y recordaron anécdotas que vivieron juntos. Momentos después una de las niñas al estar platicando con su abuela materna comentó de manera espontánea que extrañaba a su madre y que incluso lloraba por las noches por extrañar a Karla Luna.

Al estar conversando nuevamente, la menor refirió a que había soñado con su madre y que esta la visitaba en su casa, los hermanos y los abuelos maternos escucharon atentos y la abuelita abrazó a su nieta y mencionó que su mamá la había visitado.

La psicóloga adscrita al Centro Estatal de Convivencia Familiar informó a la juez que las niñas convivieron con su familia en un ambiente agradable donde se observaron a las niñas contentas y en ocasiones los hermanos y abuelos maternos daban abrazos y besos en la mejilla a las menores quienes recibieron lo anterior con agrado.

En el documento también se explica que en una de las convivencias la menor de las hijas de Karla Luna comenzó a llorar porque les informaron que la visita había terminado, mientras tanto su hermana la abrazó para tranquilizarla y le dijo que se verían la siguiente semana.

Antes de concluir la convivencia se les explicó a la familia Luna que la frecuencia de sus citas sería semanal fija.

Sin embargo, el 27 de agosto del 2018 se informó a la juez que las menores no fueron presentadas por su padre, fue hasta el 2 de septiembre del 2018, que la convivencia se desarrolló en la estancia en donde se encontraban los abuelos y los hermanos.

Dicha convivencia se llevó a cabo en buenos términos, los abuelos maternos, los hermanos mayores y las niñas de Karla Luna platicaron y convivieron en armonía.