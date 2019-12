´High in the Clouds´ de Paul McCartney será llevado a la pantalla chica

Netflix y la productora francesa Gaumont realizarán una alianza con Paul McCartney para llevar a su servicio de streaming una adaptación animada basada en ´High in the Clouds´, la novela para niños que escribió junto con Geoff Dunbar y Philip Ardagh.

En el comunicado emitido por McCartney se informó que el ex Beattle fungirá como productor de la cinta, además de contribuir con la música del filme, centrada en las aventuras de Wirral, una ardilla adolescente.



"Estamos emocionados por asociarnos con Netflix. Ellos complementan lo que ya es el gran equipo con Gaumont y no pensamos en alguien mejor con quien para llevar nuestro filme a una audiencia global. Siempre me han encantado las cintas animadas y este es un enorme proyecto pasional para mí. No puedo esperar a que el mundo lo vea", declaró McCartney.

La dirección de la cinta estará a cargo del nominado al Oscar, Timothy Reckart (Head Over Heels, The Star), mientras que el guión será elaborado por Jon Crocker (Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald).