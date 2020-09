Llamada pudo haber provocado suicidio de Xavier Ortiz, asegura su hermano

MÉXICO.- Rafael, hermano de Xavier Ortiz, reveló el estado de las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco y afirmó que una llamada pudo haber provocado que el exintegrante de Garibaldi decidiera quitarse la vida.

"Recuperé un celular de él (Xavier) que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos", explicó Rafael Ortiz.

Asimismo, manifestó que la Fiscalía de Jalisco ya realiza una investigación sobre el suicidio de su hermano y aseguró que su familia no descansará hasta llegar a las últimas consecuencias.

"Hay una capeta de investigación, hay que esclarecer muchas cosas, por eso está en proceso... Lo que haya sido no nos va a devolver a mi hermano, pero sí que llegan a las últimas consecuencias", destacó durante una rueda de prensa que convocó tras la primera misa en honor a Xavier en la ciudad de Guadalajara.

Si bien se ha señalado que Xavier acabó con su vida por depresión, Rafael detalló: "En la parroquia me preguntaron si sabía que Xavier estaba deprimido, les contesté que no estaba enterado, porque la comunicación con él siempre fue rutinaria, todos los días hablábamos, estábamos al pendiente, sabía que tenía cierta depresión, no al grado que desencadenó su muerte. Yo soy el mayor de los hermanos y él es el menor de cinco hermanos, siempre estuve al pendiente de él como de los demás", dijo.

Y descartó que la decisión del exGaribaldi haya sido por problemas de dinero, pues con la venta de su casa esa situación la tenía controlada por el momento. "Ése es otro detalle que a mí me sorprende mucho. Ya había vendido la casa, tenía su coche en el taller, que por cierto, lo tengo que sacar", señaló.

Su esposa no lo dejaba ver a su hijo

A través de redes sociales circuló este fin de semana un audio donde presuntamente Xavier Ortiz mencionaba que su aún esposa no lo dejaba ver a su hijo.

"Recuperé un celular de él (Xavier) que lo estamos investigando, para ver qué fue lo que lo detonó, porque al parecer es eso, que fue un detonante de una llamada telefónica, entonces en cuanto yo la tenga la vamos a proporcionar al fiscal para que lo integren a esa carpeta y nos quiten la duda a todos", explicó Rafael Ortiz.

Sobre este audio Rafael comentó: "Se escucha muy cansando, muy... (lento)". De igual forma, dijo no tener conocimiento de estos problemas entre su ex cuñada y Xavier. "(Me dijo que) por la pandemia no quería ponerlo en riesgo (a Xaviercito), sé que estaba en contacto con él, pero realmente no sé si no lo dejaba ver, a nosotros los hermanos no nos comentaba de esas cosas, porque no nos quería molestar. Hablábamos todos los días, la última vez que estuvo en contacto conmigo fue el domingo a las 12:58 horas, que me escribió: 'Buenas noches, aquí sin poder dormir'".