Héctor Suárez, se lleva nuestro aplauso eterno

Ciudad de México.- Con personajes emblemáticos como Tránsito, al que interpretó en El mil usos (1981), El No hay y Doña Zoila, en el programa semanal ¿Qué nos pasa? y El negro Tomás, en Puro loco, respectivamente, Héctor Suárez dio muestra de la experiencia que adquirió en teatro, cine y televisión, medios de expresión en los que tuvo presencia, a veces de manera simultánea, además de las exitosas temporadas de cabaret que realizó en los más importantes centros nocturnos.

Sus inicios se dieron en la década de 1960, cuando se abría paso en producciones televisivas como Un hijo cayó del cielo y Chucherías, al lado de actores como Ángel Garasa, Héctor Lechuga, Leonorilda Ochoa y Alejandro Suárez.

A lo largo de la década de los sesenta, Héctor Suárez también hizo participaciones importantes en cine, como el largometraje Mecánica Nacional; en la década de los 80 se consolidó gracias a personajes como El mil usos, y al ingenio y originalidad que imprimió en la serie de televisión ¿Qué nos pasa?, instalándose como una figura de la comedia en México, además de dar muestra de su rango interpretativo en producciones cinematográficas que incluyen Como México no hay dos y Lagunilla, mi barrio.

"La comedia es en serio, la comedia si no se hace en serio, no es comedia, todo lo demás es chabacano, pero la verdadera comedia, es en serio, la raíz de la comedia es la pena ajena, que es risible, mientras le pasen cosas a otra persona y a ti no, te vas a morir de la risa", compartió el actor en una entrevista reciente.

En los últimos años, Héctor Suárez se embarcó en protagonizar las piezas teatrales La señora de su casa, Los locos Suárez y La Señora Presidenta, sin embargo, los problemas de salud, a raíz del cáncer de vejiga que le fue detectado el 4 de septiembre de 2015, comenzaron a cobrarle factura al histrión. Héctor Suárez Hernández murió ayer a los 81 años, después de permanecer unos días en el hospital.

Sufren por su partida

Víctor Trujillo - Comediante

"El gran maestro Héctor Suárez ha muerto. Pionero, brújula, artista del llanto y la cosquilla. Actorazo. Tres telones con ovación cerrada, para ti. Homenaje, querido Héctor".

Héctor Bonilla- Actor

"Se fue un gran amigo y lo siento en el alma, en el corazón, se fue un gran ser humano, él pertenece a la historia".

Verónica Castro- Actriz

"Amigo querido y compañero de tantas batallas, espero nos encontremos en algún momento. Descansa en paz".

Le escribe emotiva despedida

El actor y conductor mexicano Héctor Suárez Gomís, escribió una emotiva carta de despedida a su padre, el actor y comediante Héctor Suárez. A través de su cuenta de Instagram, Suárez Gomís compartió una foto de ambos, y escribió: "Esta será la primera de muchas cartas mías que ya no vas a leer.

"Estoy totalmente roto y me invade un gran dolor. Han pasado apenas unas horas y de momento, lo que más extraño, es tu olor".

El actor de 51 años, resaltó que el olor de su padre le brindaba seguridad y amor, cada vez que lo abrazaba. "Cuando me dabas las buenas noches, los buenos días, en nuestros saludos y nuestras despedidas; además de abrazarte y darte un beso, me encantaba olerte".

A su vez, recordó cuando su padre fue intervenido quirúrgicamente por primera vez hace cinco años, y que al despedirse lo abrazó, besó y guardó su aroma; acción que repitió durante las 15 veces que su padre ingresó al quirófano.