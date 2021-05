HBO revela las primeras imágenes de 'La casa del Dragon', la precuela de 'Game of Thrones'

HBO ha liberado las primeras imágenes de La casa del Dragón (House of the Dragon), la primera precuela de Juego de Tronos.

Evidentemente, es una de las series más importantes de la productora, pues además de marcar el futuro de la popular franquicia en la televisión, está destinada a atraer millones de suscriptores a HBO Max. Pese al controvertido final de la serie principal, los fans la esperan con ansias. Su estreno está programado para 2022.

En total HBO compartió tres imágenes con un vistazo a algunos de sus protagonistas de La casa del Dragón. Destaca la aparición de los actores Emma D´Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans y Steve Toussaint.

Por el momento, eso sí, el material no adelanta ningún detalle narrativo. Sin embargo, desde hace tiempo se sabeĀ que la serie se ambientará 300 años antes de los eventos de Juego de tronos.

La producción inició apenas a finales de abril, por lo que en estos momentos todavía se encuentra en filmación. Aún con la pandemia en medio, no parece que el rodaje tenga obstáculos para concretarse a tiempo.

Fire will reign ??#HouseoftheDragon is officially in production. Follow @HouseofDragon for all updates. pic.twitter.com/lc3dhIcm5u