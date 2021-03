HBO prepara 3 precuelas más sobre Game of Thrones

Según la publicación se trataría de un spin off que llevaría por nombre 9 voyages o Sea snake del creador de la serie Roma, Bruno Heller, las otras dos se llamarían Flea Bottom y 10,00 ships, aunque estás aún no se encuentran en desarrollo, ni el guion se ha escrito.

"9 viajes", la cual se encuentra ya en desarrollo tendría como premisa principal la historia de Lord Corlys Velarayon conocido como Sea Snake y jefe de la casa Velaryon , esposo de Rhaneys Targaryen quien navega el barco Sea Snake. Lord Colrys por su parte es un aventurero marítimo que es conocido por lograr edificar la casa más rica de los lannister y proclamar el ejército más poderoso del mundo.

Flea bottom por su parte, se desarrollará en la parte pobre de King´s landing y 10000 ships, será la historia de la princesa Nimeria, quien viajó con Rhoynar a Dorne y se casó con Lord Mors Martell.

Estos proyectos serán los siguientes a la precuela que ya cuenta con elenco y se encuentra en desarrollo. Game of Thrones House of the Dragon presentará a Paddy Considine, quien dará vida al rey Vyseris Targaryen, en esta precuela también estará presente el actor Matt Smit, quien interpretará al hermano menor, el príncipe Daemon Targaryen y la actriz Emma D´Arcy dará vida a la princesa Rhaenyra Thargaryen la primogénita del rey, Olivia Cooke será Alicen High Tower.

Al momento la cadena HBO no ha emitido ningún comunicado al respecto acerca de la realización de las precuelas, sin embargo los planes por seguir con el universo de George R. Martin ha estado presente desde el éxito de las primeras temporadas.