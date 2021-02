HBO Max llegará a México en junio; sustituirá a HBO GO

Aunque ya se sabía del arribo del servicio de streaming al país en 2021, se desconocía el mes en el que este comenzaría a operar dentro del territorio mexicano, hoy la cadena estadunidense informó que la plataforma se podrá ver en el país en el mes de junio.

Me han preguntado y ya les tengo una respuesta. #HBOMax, junio 2021.

La fecha exacta, se las diré otro día. ?? pic.twitter.com/A0xQu0VkUi — HBO Latinoamérica (@HBOLAT) February 11, 2021

HBO Max se ha convertido en una de las plataformas de streaming de películas y series con mayor éxito y presencia en los Estados Unidos.

La pandemia de Covid por la que atraviesa el mundo desde ya hace casi un año, obligó a los principales estrenos a mudarse a plataformas para la distribución de cintas que en su momento fueron contempladas para estrenarse en la pantalla grande.

El caso más reciente, la segunda parte de Wonder Woman, cuyo estreno en plataformas atrajo a grandes cantidades de suscriptores incluso redobló el numero de suscriptores de la plataforma en los Estados Unidos.

El servicio de transmisión que fue lanzado en Estados Unidos en mayo del año pasado y que tendrá el estreno simultáneo de todas las películas de Warner Bros. que se lancen en cines en 2021.

Hoy por la mañana HBO anunció llegará a 39 territorios de América Latina y el Caribe a finales de junio de este 2021.

It´s time to celebrate! ?? #HBOMax will be streaming in Latin America June 2021. pic.twitter.com/7bJu4m4Fns — HBO Max (@hbomax) February 11, 2021

Con este lanzamiento, es la primera vez que la plataforma estará disponible fuera de EE.UU. Como ya es sabido en su catálogo se encuentran producciones de HBO, DC y Warner Bros.

En el video publicado por la cuenta de HBO go Latinoamérica aparecen los cortes de películas que son esperadas por fanáticos de Comics como el Znyder Cut, que continúa levantando expectativas a raíz de las recientes imágenes compartidas por el actor Jared Leto, quien volverá a interpretar al guasón en una versión que pretende redimir el fracaso que fue Escuadrón Suicida en el 2017.

Aunque aún no se ha precisado el precio que tendrá la plataforma en México y demás países de Latinoamérica se cree que no sobrepase los $199 pesos que costaba su antecesor la plataforma HBO Go.