Hasbro anuncia que no producirá más figuras de Cara Dune

Febrero 16, 2021 / Noé González / MONTERREY

Los problemas para la actriz en la exitosa serie The Mandalorian parecen no parar, pues Lucas Film quien se encarga del proyecto y de la franquicia de Star Wars estaría buscando no solo borrarla de la serie sino también de cualquier producto que la represente.