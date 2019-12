Harvey Weinstein quiere que reconozcan su apoyo a las mujeres

A pesar de que enfrenta más de 80 acusaciones por agresiones sexuales y acoso sexual, por parte de actrices y exempleadas, Harvey Weinstein aseguró en una entrevista que él debe ser recordado por su contribución para que las mujeres lograran una mayor participación en la industria del cine.

´´Siento que se han olvidado de mí, hice más películas dirigidas por mujeres, y sobre mujeres; más que cualquier otra persona involucrada en el cine, y estoy hablando de algo que hice hace más de 30 años, no ahora que está de moda, fui un pionero´´, aseguró Weinstein al New York Post, mientras estaba por recibir el alta médica de un hospital.

El medio explicó que el productor accedió a un diálogo, únicamente con el propósito de mostrar que su deteriorado estado físico, al acudir con el apoyo de un andador a un tribunal de Nueva York, no se trató de ningún tipo de exageración, ya que recientemente fue intervenido de una cirugía en la columna vertebral.

´´Quiero que se me reconozca por lo que he hecho, y no por las cosas que se han dicho de mí, o en lo que me he convertido´´, reiteró.

Weinstein enfrentará la primera audiencia de su juicio en la Suprema Corte de Manhattan el próximo 6 de enero. Enfrenta cinco cargos de agresión sexual y violación, con la posibilidad de recibir una sentencia de cadena perpetua. Sin embargo, su compañía The Weinstein Company, llegó a un acuerdo económico por $25 millones de dólares con más de 30 acusadoras.

Una de las mujeres que lo denunció de acoso fue Gwyneth Paltrow, quien no forma parte de la lista de personas que accedió al arreglo. Sin embargo, fue mencionada por Weinstein.

´´Ella recibió $10 millones de dólares en 2003 por hacer la película Volando Alto, y fue la actriz con el sueldo más alto en un filme independiente, incluso más que todos los hombres´´, presumió el empresario, a pesar de que el filme tuvo una mala recepción y que Paltrow se ha deslindado de la película, incluso desde hace varios años atrás. (Con información de Agencias)