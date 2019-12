Harry Styles defiende su derecho a usar ropa de mujer

El exintegrante de One Direction asegura que no pretende parecer más interesante

Desde que era integrante de la banda One Direction, Harry Styles ha destacado por su peculiar forma vestir, con una mezcla de ropa de mujer y de hombre, como una expresión de su personalidad.

Su estilo, catalogado como andrógino, le ha generado al cantante polémicas acerca de su sexualidad. En una entrevista con el periódico The Guardian, expresó sus razones para lucir lo que se conoce como Camp.

"Lo que usan las mujeres. Lo que usan los hombres. Para mí no se trata de eso. Si veo una bonita camisa y me dicen: "Pero es para mujeres. ´Pienso: ¿Okaaaay?´ Sin embargo, no me hace querer usarlo menos. Creo que en el momento en que te sientas más cómodo contigo mismo, todo se vuelve mucho más fácil".

En la reciente gala del Met, el encuentro más representativo de la moda en todo el mundo, el intérprete de Golden, sencillo que forma parte de su álbum Fine Line, apareció con una blusa transparente con escote en la parte de la espalda, y un pantalón acampanado.

Además, llamó la atención por lo estilizado de sus uñas pintadas de negro y los anillos que llevaba en todos los dedos.

Acerca de la ambigüedad que resalta con su forma de vestir, aseguró al medio citado que no anda "esparciendo pepitas de ambigüedad sexual para intentar ser más interesante".

"Quiero que las cosas se vean de cierta manera. No porque me haga ver gay, o me parezca heterosexual, o me haga parecer bisexual, sino porque creo que se ve genial. Y más que eso, no sé, solo creo que la sexualidad es algo divertido. ¿Honestamente? No puedo decir que haya pensado más que eso", explicó.