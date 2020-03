Harry Potter llega a la playa con trajes de baño de la casa Hogwarts

Una cadena estadounidense especializada en música, ropa de la cultura pop, punk y post-Hardcore ha lanzado una serie de estilos de trajes de baño para este próximo verano.

Los trajes de baño de Harry Potter Hogwarts cuentan con una blusa sin mangas y una falda con un escudo metálico de Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff o Slytherin en el frente y el nombre de la casa en la parte posterior.

También cuentan con copas moldeadas con aros para soporte y vienen en tamaños estándar y más.

La colección de Harry Potter es parte de una gran ola de estilos de trajes de baño que Hot Topic lanzó para 2020.

Además de la colección de Harry Potter, también hay diseños de Disney basados en personajes de The Little Mermaid, Lilo & Stitch, Mickey Mouse, Moana, Mulan, The Nightmare Before Christmas y otros como Sailor Moon.

