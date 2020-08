Lennon más puro y único

Audio en alta definición 24-96, sonido inmersivo 5.1 surround y mezclas en Dolby Atmos.

Eso es lo que ofrece "Gimme some true", un recopilatorio de los 36 temas más importantes de John Lennon en solitario que han remezclado desde cero con motivo del 80 aniversario del músico, el 9 de octubre.

Producido por Yoko Ono y Seann Ono Lennon, que también han sido los encargados de seleccionar las canciones, la edición Deluxe tendrá 2 CDs que irán acompañados de un Blu-ray de audio y un libro, informa un comunicado de Universal Music.

El texto, de 124 páginas, cuenta la historia de los 36 temas a través de declaraciones de John y Yoko pero también de personas que trabajaron con ellas, en entrevistas nuevas y de archivo, junto a fotografías inéditas sacadas de los archivos de la pareja.

El título del disco hace referencia a unas declaraciones que Lennon realizó en 1971 para denunciar los engaños de los políticos y su hipocresía.Ordenadas cronológicamente, las 36 canciones incluyen los mayores éxitos de Lennon como "Imagine", "Give Peace A Chance", "Happy Xmas (War Is Over)", "God", "Power To The People", "Working Class Hero", "Gimme Some Truth", "Angela", "Woman", "Love", "Oh Yoko!", "Every Man Has A Woman Who Loves Him" o "Jealous Guy".

Niegan libertad a asesino de John Lennon

De acuerdo a información del medio internacional Chicago Tribune, al hombre que mató al músico John Lennon, fuera de su departamento en Manhattan en 1980, le fue negada la libertad condicional por onceava ocasión.

Mark David Chapman fue negado después de ser entrevistado por la junta de libertad condicional el pasado 19 de agosto. El homicida, de 65 años, está cumpliendo una sentencia de 20 años a cadena perpetua en la Wende Correctional Facility, al este de Buffalo.