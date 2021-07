¡Fin del cuento! Hanna Jaff y Roper-Curzon se separan por situaciones desafortunadas

A tan solo ocho meses de haberse casado, Hanna Jaff y el barón Henry Roper-Curzon pusieron punto final a su matrimonio por situaciones desafortunadas, según reveló la empresaria mexicana este lunes.

Hanna Jaff confirmó su separación del primo de los príncipes Guillermo y Enrique, pues aseguró que sufrió discriminación y agresiones verbales por parte de su ahora ex pareja y la familia de él.

View this post on Instagram A post shared by Hanna Jaff (@hannajaff)

En el programa Venga la Alegría, Jaff comentó que Roper-Curzon era una persona estando en México y otra totalmente diferente estando en Londres, Inglaterra, donde se expresaba en contra de los mexicanos.

"A él le encantaba todo el mundo mexicano, pero cuando estábamos ahí (en Londres) poco a poco se empezó a hacerse como su familia. Me empezaron a humillar como mexicana. Ellos odian a los mexicanos", relató.

Además, dio a conocer que la familia del barón se encuentra en bancarrota y que una vez casada la pareja esperaban que ella los ayudara a superar la crisis económica, pero que eso jamás fue un acuerdo.

"Está quebrada... Ellos creyeron, pero es que eso no fue un acuerdo. Yo me casé enamorada, él pidió conocerme a mi, yo no a él. Yo nunca lo presioné para casarnos ni mucho menos. Me empiezo a dar cuenta de cosas que yo no sabía que me tenían escondidas. Están completamente en bancarrota, la casa ya no era de ellos, ya estaba perdida", aseguró.