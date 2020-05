Halsey queda en medio de los disparos de la Policía durante protesta por la muerte de George Floyd

Los Ángeles.- La cantante Halsey, junto con el británico YUNGBLUD, acudieron a una de las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd en Los Ángeles ayer sábado 30 de mayo.

Ambos famosos sostenían carteles que decían "Black Lives Matter" y cantaban consignas de protesta con la gente.

Halsey utilizó Instagram Live para compartir videos de lo que estaba sucediendo.

En un momento de la transmisión se escucharon disparos y los manifestantes se dispersaron asustados, la intérprete de "Nightmare" finalizó el video en ese mismo instante.

Halsey utilizó Twitter para narra lo que estaba ocurriendo en la protesta y dijo que la policía les había lanzado gases lacrimógenos.

fired rubber bullets at us. we did not breach the line. hands were up. unmoving. and they gassed and fired. pic.twitter.com/K8YauF0APn

"Nos dispararon balas de goma. No rompimos la línea. Las manos estaban arriba inmóvil. Nos lanzaron gases y dispararon", escribió la cantante en Twitter.

Los fans de la cantante expresaron su preocupación por ella en las redes sociales.

Finalmente, Halsey tranquilizó a sus fans con un mensaje en el que dijo que no fue arrestada, pero se expresó preocupada por los otros manifestantes.

"No fui arrestada. Tuve que ponerme a salvo. Muchos de mis compañeros fueron baleados, les lanzaron gases. La primera línea estaba tranquila, pero muchos no están seguros; muchas personas están en custodia", escribió Halsey en Twitter.

I wanted you to know I was SAFE because information was out of control. But I will NOT be updating any more personal information!!!

I WILL ONLY BE DOCUMENTING AND POSTING MY RECORD OF THE STATUS OF THE ASSEMBLY.



Thousands of you witnessed them fire on us unprovoked.

Be safe. https://t.co/G2o5DIV4pb